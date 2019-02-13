Боец ММА Юстына Грачык ответила критикам

Боец MMA Юстына Грачык рассказала о своем участии в скандальной рекламе Reebok. Напомним, самым известным лозунгом данной рекламы стала фраза «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

"Цитаты нам выслали до съемки. Мы выбрали по две штуки для себя, но после все немного переигралось. Уже после подписания договора и съемок каждой досталось по три цитаты. Но, опять же, на наше усмотрение. Хотя, конечно, больше всего людей возмутили цитаты про лицо и гроб. С сосками все понятно. Имеется в виду, что мужской сосок никогда не замазывают, а женский сосок вызывает шок, непонимание и ужас. Фраза прикольная была, я ее и взяла", — приводит слова Грачык интернет-портал Sport24.

Юстына также рассказала, возросла ли ее популярность после участия в рекламной кампании.

"Да все как обычно. Есть положительные комментарии, есть отрицательные, есть дичь. Ну, мои цитаты, в целом, все одобрили. Уже даже про гроб забыли уже. Всех лицо возмутило. Особенно мужиков. Девушки еще посмеялись, а пацаны шутки не поняли…" — подытожила Грачык.

Напомним, недавно компания Reebok запустила в соцсетях рекламный проект #НИВКАКИЕРАМКИ с фотографиями девушек, профессионально занимающихся смешанным единоборствами. В ней снялись чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова.

Самым известным лозунгом этой рекламы стала фраза «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Кроме того, шквал критики от пользователей соцсетей получила цитата «Когда говорят "носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».

Позже часть снимков удалили. В компании пояснили, что контент такого рода нельзя было публиковать от лица бренда согласно возрастной политике соцсетей.