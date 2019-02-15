Российский боец Харитонов захотел подраться с Емельяненко

«Сейчас, после поражения, наверное, драться с ним неинтересно. Но если он продолжит выступления, если выиграет свой следующий бой, то почему нет. Если это будет интересно зрителям и организаторам, я готов», — заявил Харитонов.

По мнению бойца, Емельяненко еще рано завершать карьеру. Харитонов отметил, что тот может провести на высоком уровне еще 2-3 года.

15 февраля 38-летний Харитонов встретится с американцем Мэттом Митрионом в главном бою турнира Bellator 215. Емельяненко завершил выступления в Гран-при тяжеловесов промоушена, уступив в финале другому уроженцу США Райану Бэйдеру.

Емельяненко неоднократно признавался, что предпочитает драться с иностранными бойцами. В его активе 38 побед при шести поражениях. Харитонов выиграл 28 боев при шести поражениях.