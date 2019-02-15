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Российский боец Харитонов захотел подраться с Емельяненко 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов выразил готовность провести поединок с соотечественником Федором Емельяненко. Его слова приводит MMA Fighting.
«Сейчас, после поражения, наверное, драться с ним неинтересно. Но если он продолжит выступления, если выиграет свой следующий бой, то почему нет. Если это будет интересно зрителям и организаторам, я готов», — заявил Харитонов.
По мнению бойца, Емельяненко еще рано завершать карьеру. Харитонов отметил, что тот может провести на высоком уровне еще 2-3 года.
15 февраля 38-летний Харитонов встретится с американцем Мэттом Митрионом в главном бою турнира Bellator 215. Емельяненко завершил выступления в Гран-при тяжеловесов промоушена, уступив в финале другому уроженцу США Райану Бэйдеру.
Емельяненко неоднократно признавался, что предпочитает драться с иностранными бойцами. В его активе 38 побед при шести поражениях. Харитонов выиграл 28 боев при шести поражениях.
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MMA , Федор Емельяненко , Сергей Харитонов
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