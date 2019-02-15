Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выплатил назначенный ему Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) штраф в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Нурмагомедов также заплатил штраф за своих товарищей в размере 50 тысяч долларов и оплатил услуги адвоката в размере 200 тысяч долларов, рассказал представитель бойца.