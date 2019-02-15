Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку 

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выплатил назначенный ему Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) штраф в размере 500 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Нурмагомедов также заплатил штраф за своих товарищей в размере 50 тысяч долларов и оплатил услуги адвоката в размере 200 тысяч долларов, рассказал представитель бойца.
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Хабиба Нурмагомедова от боев на 9 месяцев и оштрафовала его на 500 тысяч долларов за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором. Другие участники драки, секунданты россиянина Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили годичные дисквалификации и штрафы в размере 25 тысяч долларов.