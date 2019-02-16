Харитонов был госпитализирован после удара в пах от Митриона

В американском Анкасвилле завершился турнир Bellator 215. В главном поединке вечера встречались бойцы тяжёлого веса Сергей Харитонов и Мэтт Митрион. На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован. Рефери Леон Робертс не усмотрел в действиях американца злого умысла и объявил схватку несостоявшейся.

После победы Райана Бейдера в Гран-при и завоевания титула в тяжёлом весе промоушену было необходимо начать поиск будущих соперников для американца. Поэтому были назначены сразу два поединка между звёздными представителями этой весовой категории, которые должны были сузить круг возможных претендентов на почётное звание. Примечательно, что в обоих из них были представлены российские спортсмены. Одним из них стал Сергей Харитонов, бой с участием которого возглавил турнир Bellator 215.

Соперник у него был не из лёгких. Мэтт Митрион уже успел запомниться российским болельщикам тем, что нанёс Фёдору Емельяненко его первое поражение в Bellator. Спортсмены встречались между собой в июне 2017 года, а сам поединок продлился всего 74 секунды. Уже в дебюте схватки бойцы синхронно попали друг другу в честь и оказались на настиле, но американец восстановился значительно быстрее и нанёс разящий удар по поднимавшемуся на ноги россиянину.

Не секрет, что многие эксперты и болельщики сравнивали поединок между Харитоновым и Митрионом с его предыдущим боем с Емельяненко. От Сергея ожидали не просто успеха, но мести за своего прославленного соотечественника. Однако сам российский боец в преддверии схватки признавался, что не брал подобное в расчёт.

«Я вообще ни о чём не думал. Мне сказали — я согласился. Это даже не было предложением, меня просто поставили перед фактом. Соперника назначили, я начал подготовку», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Но как оказалось, поединку между Харитоновым и Митрионом было суждено стать ещё менее продолжительным, чем бою между американцем и Емельяненко. Бойцы размеренно начали схватку и не собирались форсировать ход событий. Однако их первое же столкновение в центре октагона подвело черту противостоянию.

Мэтт попытался пробить внутренний лоу-кик (удар ногой по внутренней поверхности бедра соперника), но немного промахнулся и угодил Сергею точно в пах.

Россиянин упал на настил, всем видом показывая, что попадание получилось крайне болезненным и неприятным.

Стоит отметить, что для смешанных единоборств подобные моменты не редкость. Соперники очень часто попадают сопернику в пах как при исполнении внутренних лоу-киков, так и коленями во время работы в клинче. Достаточно вспомнить поединок между Джозефом Бенавидесом и Генри Сехудо. В течение стартовых минут будущий чемпион UFC в наилегчайшем весе дважды ударил своего соперника между ног, за что был оштрафован на одно очко. К слову, тогда боль не помешала Бенавидесу не только продолжить бой, но и одержать победу судейским решением.

По правилам ММА, после подобных попаданий спортсмену отводится пять минут на то, чтобы прийти в себя. Но по виду Харитонова было ясно, что он вряд ли сможет продолжить поединок. На протяжении нескольких минут за состоянием россиянина наблюдали как члены его команды, так и рефери Леон Робертс, который в итоге принял решение остановить схватку. Сергей же так и не смог прийти в себя и был вынужден покинуть клетку на носилках.

Под вопросом оставался лишь официальный результат поединка. В том случае, если действия Митриона были бы квалифицированы как преднамеренные, то победу могли отдать Харитонову. Но в данном эпизоде говорить об этом не приходилось. Мэтт явно не планировал нанести травму сопернику, что ему и разъяснил Робертс.

«Нет, я не увидел злого умысла. Это было непреднамеренно. Бой признан несостоявшимся», — заявил рефери.

К слову, сам Митрион также выглядел расстроенным и поспешил обратиться к своему сопернику, а также болельщикам, собравшимся на арене «Мохиган Сан» в американском Анкасвилле.

«Конечно, я не хотел ничего подобного. Приношу извинения Сергею и всем фанатам. Чувствую себя ужасно», — заявил Митрион после окончания схватки.

Как стало известно, повреждение Харитонова оказалось настолько серьёзным, что его пришлось доставить в ближайшую больницу. Об этом рассказал его тренер Руслан Кривуша.

«Сергей не может выпрямить левую ногу, сразу же начинаются боли. Удар пришёлся в неудачное место бандажа, поэтому это и было опасно. Харитонов даже не мог ничего сказать в октагоне», — цитирует наставника атлета ТАСС.

Позднее случившееся прокомментировал и сам Харитонов. Он признался, что сожалеет из-за такого исхода поединка и выразил уверенность, что Митрион не хотел нанести ему травму.

«Я разочарован, потому что очень долго ждал этого боя. Но, к сожалению, всё получилось именно так. Считаю, что это на 100% случайность. Митрион хотел провести внутренний лоу-кик, но он корявый боец, поэтому не попал», — заявил российский боец.

Стоит отметить, что Харитонов — не первый боец, которому пришлось отправиться в больницу после такого попадания. Аналогичный случай произошёл в Южной Корее в 2017 году. В поединке с Хун-Ман Мюном похожую травму получил Аоригеле. Удар получился настолько сильным, что боец по прозвищу «Кунг-фу панда» не смог не только продолжить поединок, но и был вынужден обратиться за медицинской помощью.