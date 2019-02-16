Заплатил за братьев: как Хабиб рассчитался с США

Хабиб заплатил штраф за себя и партнеров по команде в комиссию Невады

Российский боец, чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф в размере $500 тыс. за участие в потасовке после боя на UFC 229 с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе, а также заплатил $50 тыс. штрафа за членов своего карда Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, также являющегося его двоюродным братом.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, выплатил штраф, который вынесла атлетическая комиссия Невады (NSAC) после октябрьских событий на UFC 229, где он сражался с ирландцем Конором Макгрегором.

Хабиб выплатил $500 тыс. штрафа за себя, по 25 тыс. за членов своей команды Зубайру Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, а также заплатил $200 тыс. за услуги представлявшего его интересы адвоката.

В титульном бою за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в октябре прошлого года Нурмагомедов одолел ирландца, вынудив того сдаться в четвертом раунде после захвата челюсти. События, приведшие к разбирательству комиссии, случились сразу после окончания поединка.

Сначала рефери не без труда оттащил Хабиба, разозленного поведением соперника до боя, от Макгрегора, после чего россиянин сначала бросил в зрительный зал капу, а следом, неожиданно для охраны, перепрыгнул заграждение октагона, рванув к команде оппонента.

Там Нурмагомедов вступил в короткий обмен ударами со спарринг-партнером и тренером ирландца по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом. Одновременно с этим члены команды россиянина Зубайра Тухугов, Эседулла Эмирагаев и Абубакар Нурмагомедов забрались в октагон и напали на Макгрегора.

Тухугов атаковал ирландца спереди, Эмирагаев же ударил со спины, а вот младшему двоюродному брату Хабиба досталось от самого Макгрегора, который поймал того на ограждении и поставил Абубакару синяк под глазом.

В результате вечер UFC 229 стал самым шумным в истории промоушена, а Нурмагомедов не получил свой пояс сразу после победы в октагоне и был уведен охраной под неодобрительный гул трибун арены, в которой подавляющее большинство зрителей поддерживали его соперника.

После случившегося атлетическая комиссия Невады, одна из самых строгих в американском спорте, начала свое расследование и сначала даже заблокировала миллионный гонорар россиянина за бой.

После долгих разбирательств решение было вынесено только 29 января, и Нурмагомедов был оштрафован на $500 тыс. за свои действия после боя, а также был дисквалифицирован на девять месяцев (отсчитываются с момента боя против Макгрегора), хотя имел возможность сократить срок до полугода, если примет участие в специальной благотворительной программе.

Кроме того, решением NSAC штрафы на $25 тыс. и годовую дисквалификацию для каждого получили Тухугов и Нурмагомедов-младший. В то же время Конор был оштрафован только на $50 тыс. и получил дисквалификацию на полгода.

У российского чемпиона, который не летал в Неваду на заключительное слушание, решение вызвало возмущение. Хабиб посчитал, что комиссия несправедливо наказала его друзей, а также вынесла неоправданно легкие санкции в отношении ирландца.

Хабиб даже заявил, что не будет идти ни на какие действия для сокращения своего срока отстранения и вообще не выйдет в октагон до тех пор, пока не закончатся дисквалификации его брата и Тухугова.

Президент UFC Дана Уайт , который недавно рассказал, что следующим соперником россиянина может стать американец Тони Фергюсон, бой с которым уже четырежды срывался (дважды по вине каждого из бойцов), заявил, что не говорил с Хабибом после наказания NSAC.

«Хабиб заявил, что не будет драться, пока отстранены его товарищи по команде. Я слышал об этом из прессы, не от Хабиба. Мы поговорим, все выясним и посмотрим, что будет дальше, — приводит слова главы промоушена MMA Junkie.

— Конечно, Тони Фергюсон заслуживает титульный шанс. Он претендент номер один и будет драться с Хабибом».

Напомним, что на данный момент отстранение Хабиба заканчивается в июле текущего года, но слова о том, что он не выйдет в октагон до истечения сроков дисквалификаций Тухугова и двоюродного брата, чемпион действительно произносил.

«Пока мои братья не выйдут в октагон, я драться не буду. Как я буду смотреть им в глаза? Их наказали из-за меня, потому что я полез. Это совершенно несправедливо, — рассказывал россиянин в эфире «Матч ТВ».

— В жизни было много ситуаций, о которых я жалею. Но прыжок из октагона не входит в эти сожаления. Повторил бы это 100 раз и ни грамма не жалею о своем поступке».