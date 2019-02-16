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Хабиб Нурмагомедов посетил Иерусалим 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Иерусалим, сообщает "Советский спорт".
Боец смешанного стиля (ММА) поделился впечатлениями от израильского города в инстаграме.
"Почти 20 лет назад я видел сон, как я гулял по Иерусалиму, и всегда мечтал побывать в этом городе, энергетика просто нереальная в этом городе, если на то будет воля Всевышнего, я постараюсь вернуться", — написал Нурмагомедов.
На счету россиянина 27 поединок в ММА и ни одного поражения.
Ранее Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку после боя против ирландца Конора Макгрегора.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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