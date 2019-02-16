Хабиб Нурмагомедов посетил Иерусалим

Боец смешанного стиля (ММА) поделился впечатлениями от израильского города в инстаграме.

"Почти 20 лет назад я видел сон, как я гулял по Иерусалиму, и всегда мечтал побывать в этом городе, энергетика просто нереальная в этом городе, если на то будет воля Всевышнего, я постараюсь вернуться", — написал Нурмагомедов.

На счету россиянина 27 поединок в ММА и ни одного поражения.