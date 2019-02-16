Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин спросит у Трампа про отношения России и США 

Газета.Ru 17 часов назад
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о планах на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, в сезоне-2017/18 «Кэпс» одержали победу в Кубке Стэнли и по традиции удостоятся чести посетить Белый дом.
Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. Заодно спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся,
При этом Александр Великий подчеркнул, что хотел бы оставаться вне политики, и главное для него — это «мир на Земле».
Любопытно, что далеко не все одноклубники Овечкина собираются ответить на приглашение Трампа согласием. Так, канадский нападающий «Кэпиталз» Бретт Коннолли сразу заявил, что откажется от визита в Белый дом.
«Я не пойду к Трампу. Знаю, что в команде несколько ребят придерживаются такой же точки зрения. Я просто думаю, что это неправильно.
Каждый человек имеет право на свое мнение, и мне кажется, что некоторые хоккеисты откажутся от визита к президенту», — цитировал хоккеиста Sportsnet.
Другой форвард команды Деванте Смит-Пелли и вовсе подверг Трампа публичной критике:
«Слова, которые говорит Трамп, очевидно связаны с сексизмом и расизмом. Некоторые из его фраз звучат очень грубо.
Я не слишком вовлечен в политику и не знаю всех его взглядов, но с его риторикой я не согласен».
Однако Овечкин, в отличие от своих одноклубников, никогда не выказывал неприязни по отношению к Трампу. Стоит отметить, что и сам президент США неоднократно высказывал лестные слова об игре Овечкина.
«Поздравляю «Вашингтон Кэпиталз» с великолепной игрой и получением Кубка Стэнли.
Александр Овечкин, капитан команды, очень впечатлил. Это настоящая суперзвезда!
Округ Колумбия зажигает. Что за времена!» — написал президент США в своем твиттере после победы «столичных» над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли.
При этом у Овечкина отличные отношения и с лидером России Владимиром Путиным. Глава государства также поздравил хоккеиста с завоеванием долгожданного трофея для «Кэпс» (ранее эта команда никогда не становилась победителем плей-офф НХЛ).
«Я поздравляю Сашу так же, как и всю команду, за которую он играет. Это большое достижение для любого клуба в мировом хоккее.
Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание вернуться в Россию и здесь играть, но контрактные его обязательства не позволили это сделать.
Но на самом деле, может быть, это и неплохо для его личной карьеры. Потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли», — сказал президент журналистам на пресс-конференции после июньского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ранее глава государства также поздравлял Овечкина со свадьбой, которую он сыграл с моделью Анастасией Шубской. Об этом сообщила продюсер и супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.
«Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой, но и звонит лично, и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина
(это осталось за кадром, но мы-то слышали)! Вот это уровень!» — написала Рудковская в социальных сетях.
Овечкин тоже неоднократно высказывал поддержку президенту России. Так, в 2017 году хоккеист объявил о создании общественного движения Putin Team («команда Путина»).
«Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team.
Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — написал Ови в своем инстаграме.
Желание присоединиться к Putin Team вскоре выразили многие другие известные люди из мира хоккея, например, включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и еще выступавший в то время за петербургский СКА Илья Ковальчук.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда сообщил, что в Кремле благосклонно восприняли инициативу Овечкина.
«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа.
Овечкин — очень успешный россиянин, и мы знаем, что он очень высоко ценит нашего президента», — отметил чиновник.
Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».
Газета.Ru: последние новости
Минаков потерпел первое поражение в карьере "Наглотался таблеток": как Харитонов перенес удар в пах от Митриона Хабиб заплатил штраф за себя и партнеров по команде в комиссию Невады
Комментарии1
MMA , Дмитрий Песков , Александр Овечкин , Деванте Смит-пелли , Бретт Коннолли , Дональд Трамп , Илья Ковальчук , Владимир Путин , Павел Буре , ШОС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта Прочее
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
Хоккей
Боец ММА сломал ногу о ногу соперника
MMA
Финальная интрига: дочь Тутберидзе против Медведевой
Фигурное катание Статьи
Больше не звезда? Медведеву не позвали в шоу с Загитовой
Фигурное катание Статьи
Заплатил за братьев: как Хабиб рассчитался с США
MMA Статьи
Тарасов задержан в аэропорту
Футбол
Всё хуже и хуже. Россия теряет позиции
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение