Овечкин спросит у Трампа про отношения России и США

Напомним, в сезоне-2017/18 «Кэпс» одержали победу в Кубке Стэнли и по традиции удостоятся чести посетить Белый дом.

Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США. Заодно спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся,

При этом Александр Великий подчеркнул, что хотел бы оставаться вне политики, и главное для него — это «мир на Земле».

Любопытно, что далеко не все одноклубники Овечкина собираются ответить на приглашение Трампа согласием. Так, канадский нападающий «Кэпиталз» Бретт Коннолли сразу заявил, что откажется от визита в Белый дом.

«Я не пойду к Трампу. Знаю, что в команде несколько ребят придерживаются такой же точки зрения. Я просто думаю, что это неправильно.

Каждый человек имеет право на свое мнение, и мне кажется, что некоторые хоккеисты откажутся от визита к президенту», — цитировал хоккеиста Sportsnet.

Другой форвард команды Деванте Смит-Пелли и вовсе подверг Трампа публичной критике:

«Слова, которые говорит Трамп, очевидно связаны с сексизмом и расизмом. Некоторые из его фраз звучат очень грубо.

Я не слишком вовлечен в политику и не знаю всех его взглядов, но с его риторикой я не согласен».

Однако Овечкин, в отличие от своих одноклубников, никогда не выказывал неприязни по отношению к Трампу. Стоит отметить, что и сам президент США неоднократно высказывал лестные слова об игре Овечкина.

«Поздравляю «Вашингтон Кэпиталз» с великолепной игрой и получением Кубка Стэнли.

Александр Овечкин, капитан команды, очень впечатлил. Это настоящая суперзвезда!

Округ Колумбия зажигает. Что за времена!» — написал президент США в своем твиттере после победы «столичных» над «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли.

При этом у Овечкина отличные отношения и с лидером России Владимиром Путиным . Глава государства также поздравил хоккеиста с завоеванием долгожданного трофея для «Кэпс» (ранее эта команда никогда не становилась победителем плей-офф НХЛ).

«Я поздравляю Сашу так же, как и всю команду, за которую он играет. Это большое достижение для любого клуба в мировом хоккее.

Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание вернуться в Россию и здесь играть, но контрактные его обязательства не позволили это сделать.

Но на самом деле, может быть, это и неплохо для его личной карьеры. Потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли», — сказал президент журналистам на пресс-конференции после июньского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее глава государства также поздравлял Овечкина со свадьбой, которую он сыграл с моделью Анастасией Шубской. Об этом сообщила продюсер и супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская.

«Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой, но и звонит лично, и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина

(это осталось за кадром, но мы-то слышали)! Вот это уровень!» — написала Рудковская в социальных сетях.

Овечкин тоже неоднократно высказывал поддержку президенту России. Так, в 2017 году хоккеист объявил о создании общественного движения Putin Team («команда Путина»).

«Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team.

Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — написал Ови в своем инстаграме.

Желание присоединиться к Putin Team вскоре выразили многие другие известные люди из мира хоккея, например, включенный в зал славы НХЛ Павел Буре и еще выступавший в то время за петербургский СКА Илья Ковальчук

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда сообщил, что в Кремле благосклонно восприняли инициативу Овечкина.

«Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа.

Овечкин — очень успешный россиянин, и мы знаем, что он очень высоко ценит нашего президента», — отметил чиновник.

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