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Российский боец ММА получил коленом в пах и проиграл поединок 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Викидедия
Во время поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Виталием Минаковым и французом Чейком Конго на турнире Bellator 216, где судьи единогласным решением присудили победу французскому спортсмену. В первом раунде Конго попал коленом в пах Минакову, однако поединок был продолжен, сообщает «Газета.Ru».
Ранее россиянин Сергей Харитонов получил аналогичный удар от американца Мэтта Митриона. Россиянин не смог продолжать бой и был вынужден дважды обращаться в больницу.
Менеджер Минакова Ризван Магомедов заявил, что обдумывает возможность обжаловать решение судей в бою с Конго.
«Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения», — сказал он, подчеркнув, что допускает возможность подачи протеста.
«Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это», — сказал Магомедов.
Поражение стало для Минакова первым в карьере.
Комментарии31
MMA , Виталий Минаков , Сергей Харитонов , Газета.Ru
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