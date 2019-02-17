Во время поединка между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Виталием Минаковым и французом Чейком Конго на турнире Bellator 216, где судьи единогласным решением присудили победу французскому спортсмену. В первом раунде Конго попал коленом в пах Минакову, однако поединок был продолжен, сообщает «Газета.Ru».
Ранее россиянин Сергей Харитонов получил аналогичный удар от американца Мэтта Митриона. Россиянин не смог продолжать бой и был вынужден дважды обращаться в больницу.
Менеджер Минакова Ризван Магомедов заявил, что обдумывает возможность обжаловать решение судей в бою с Конго.
«Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения», — сказал он, подчеркнув, что допускает возможность подачи протеста.
«Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это», — сказал Магомедов.
Поражение стало для Минакова первым в карьере.