«Это абсурд»: Минаков намерен опротестовать поражение

Российский боец Виталий Минаков единогласным решением судей проиграл французу Чейку Конго на турнире Bellator 216. Для 34-летнего россиянина это поражение стало первым в карьере. Команда Минакова намерена опротестовать результат поединка.

В американском Анкасвилле состоялся турнир Bellator 216. В соглавном поединке вечера российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков потерпел поражение от француза Чейка Конго.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Конго единогласным решением судей — 30:27, 29:28, 29:28.

С самого начала поединка инициативу на себя взял Минаков, заставив французского бойца уйти в оборону. Однако в одном из эпизодов Конго сумел прижать россиянина к сетке и нанести несколько ударов в корпус. Один из получился запрещенным.

Конго мощно пробил коленом Минакову в пах, после чего судья остановил бой.

Россиянин быстро оправился и сообщил о готовности продолжить поединок. Судья признал, что запрещенный прием со стороны французского бойца был проведен случайно и под недовольный гул зрителей отменять бой не стал.

Примечательно, что в похожей ситуации накануне находился другой боец Bellator из России. Так, американец неудачно пробил лоукиком по внутренней стороне левой ноги Сергею Харитонову и попал ему в пах. Удар оказался настолько болезненным, что россиянин покинул октагон на носилках, а бой был признан не состоявшимся.

Интересно, что на поединке Минакова и Конго Харитонов присутствовал в качестве зрителя и оценил данный эпизод с улыбкой на лице.

Сам Виталий продолжил активную борьбу и, удерживая среднюю дистанцию с противником, на сближении пытался проводить серии апперкотов. Конго в свою очередь большую часть раунда пятился назад, однако ближе к концу пятиминутки предпринял попытку пробить лоукик Минакову. Тот подловил ногу француза и повалил его на канвас. При этом Конго удалось быстро перевести бой в стойку и дотерпеть до конца раунда.

Вторая пятиминутка началась по сценарию первого: Минаков продолжал прессинговать и давить соперника, тогда как Конго в основном отступал, выжидая возможность поймать россиянина на встречном движении.

Одну из контратак француз организовал, когда Минаков решил сделать очередную серию ударов. Однако россиянин пробил неточно и после двойного удара со стороны Конго немного потерял равновесие.

Концовка раунда также осталась за Чейком, который выполнил еще несколько опасных выпадов.

Who do you think won? #Bellator216— Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 февраля 2019 г. В заключительном раунде активнее стартовал Конго. Француз выполнил пять лоукика, однако последний оказался неудачным. Минаков вновь поймал ногу соперника и повалил его на настил. В партере россиянин сменил несколько позиций и предпринял попытку применить удушающий прием, а также организовал серию ударов по корпусу. Несмотря на это, Конго в конце раунда смог прислониться к сетке и выбраться из-под опеки. Поднявшись на ноги, француз начал активно атаковать Минакова и несколько раз попал ему по челюсти, едва не отправив в нокдаун.

По общей продолжительности контроля казалось, что два из трех раундов отдадут российскому бойцу, однако результат оказался противоположным. Минаков с решением судей не согласился и сразу покинул октагон. Позже в команде спортсмена выразили намерение подать протест на судейский вердикт.

«Человек убегал два раунда, как за это можно было отдать победу? Это было не блестящее выступление Виталия, но оно не заслуживало поражения. Можно подать протест, почему нет? Мы посмотрим регуляции, пересмотрим бой и, возможно, сделаем это», — цитирует ТАСС менеджера Минакова Ризвана Магомедова.

Не согласился с решением судей и известный российский боец и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко , назвав его абсурдным.

«Как я понимаю, вопрос есть в первом и третьем раундах. Третий раунд за Виталием. То, что один судья отдал все раунды Конго, — это абсурд, непонятно, куда он смотрел. Считаю, что Виталий выиграл бой, хоть это и было очень непросто», — сказал он, при этом отметив, что Конго находился в хорошей физической форме.

Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев и вовсе выразил мнение, что результат боя был близок к ничейном, отметив, что оба бойца провели результативные, но редкие атаки.

«Бой был не столь активен на результативные действия, судьи могли принять решение в обе стороны», — подчеркнул он.

Минаков, который является бывшим чемпионом промоушена, в своей карьере провел 22 боя. Поражение от Конго стало для него первым в карьере.

Француз в свою очередь одержал свою 30-ю победу в 42 боях и официально стал претендентом на титул Bellator в тяжелом весе, которым владеет американец Райан Бейдер, ранее одолевший легендарного российского бойца Федора Емельяненко в финале Гран-при.

Интересно, что встреча Минакова с Конго уже не первая. Ранее бойцы выходили друг против друга в октагон на турнире Bellator 115 4 апреля 2014 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал Минаков, защитив чемпионский титул промоушена в тяжелом весе. Таким образом, Конго взял реванш.