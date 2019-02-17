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Боец ММА сломал ногу о ногу соперника 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Французский боец смешанного стиля (ММА) Софьян Бухишу сломал ногу в поединке с Томом Аспиналем, проходившем в рамках турнира Cage Warrior 101 в Ливерпуле. Видео размещено в Twitter-аккаунте промоушена.
Бухишу пытался исполнить лоукик, но в результате удара получил травму. Рефери тут же остановил поединок. Аспиналю была присуждена победа техническим нокаутом, а пострадавшего бойца госпитализировали.
Французский спортсмен проводил девятый поединок в профессиональной карьере. Это поражение стало для него третьим, еще в шести боях он праздновал победу.
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