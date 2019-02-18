Россиянка потерпела первое поражение в UFC

Российский боец UFC Александра Албу (3-1) потерпела первое поражение в карьере в ММА от американки Эмили Уитмайр (4-2) на турнире UFC on ESPN 1 в Финиксе. Бой продлился всего одну минуту, после которой россиянка была вынуждена сдаться в результате удушения из-за спины.

Проживающая в Москве уроженка Молдавии Албу дебютировала в UFC в 2015 году и одержала две победы в трёх поединках.