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Россиянка потерпела первое поражение в UFC 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Российский боец UFC Александра Албу (3-1) потерпела первое поражение в карьере в ММА от американки Эмили Уитмайр (4-2) на турнире UFC on ESPN 1 в Финиксе. Бой продлился всего одну минуту, после которой россиянка была вынуждена сдаться в результате удушения из-за спины.
Проживающая в Москве уроженка Молдавии Албу дебютировала в UFC в 2015 году и одержала две победы в трёх поединках.
Как сообщал News.ru, победивший Виталия Минакова француз Шейк Конго бросил вызов чемпиону Bellator в тяжёлом весе Райану Бейдеру.
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