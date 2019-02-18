Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Финиксе завершился сенсационным поражением бывшего чемпиона организации — легендарного Кейна Веласкеса. Он вернулся в октагон спустя почти три года отсутствия, и прием, оказанный ему Фрэнсисом Нганну, нельзя назвать радушным. «Лента.ру» — о падении легенды.

Журналисты, эксперты и букмекеры накануне поединка переобулись в фанатов Кейна Веласкеса. Их не беспокоило почти трехлетнее отсутствие бывшего чемпиона в октагоне. Наследие Кейна слишком велико.

С другой стороны, стилистически бой не выглядел непредсказуемым: искусный борец против мощного, но опасного скорее в стойке оппонента. Веласкесу не впервой проводить поединок по такому сценарию. Тогда в оппонентах был не менее грозный Чейк Конго — тот самый, что 17 февраля оставил не у дел Виталия Минакова на турнире Bellator 216. А Веласкеса в свое время выручил именно широчайший арсенал. Ну и неумолимое сердце.

Герой битвы в Аризоне предстал перед публикой сосредоточенным. Веласкес, казалось, пребывал в отличной форме: бойко отрабатывал удары и перемещения на открытой тренировке под расслабляющую мексиканскую музыку. По его словам, пауза в выступлениях пошла ему на пользу — болячки ушли. Тело вновь хорошо реагирует на взрывные нагрузки. Если верить ему и его лагерю, Веласкес-2019 может дать фору самому себе прошлому. Хотя такие же разговоры были в лагере Андерсона Силвы перед поединком с Исраэлем Адесаньей.

Габариты и сила Нганну, по словам бывшего чемпиона UFC, его едва ли волновали. «Да, он большой. Но я много раз выходил против таких», — рассказал Веласкес в интервью ESPN.

Веласкес по-прежнему считал себя номером один. Хотя за время его простоя ландшафт в дивизионе тяжеловесов UFC заметно изменился. И одним из тех, кто активно взбирался на вершину, был именно Нганну. Камерунского зверя, однако, не раз щелкали по носу, но, по его собственным заверениям, это шло ему только на пользу.

«Уходящий год был годом обучения», — подчеркивает боец. Несмотря на образ верзилы, вне клетки он рассудителен и доброжелателен. Кроме того, ему не чужда благотворительность: в родном Камеруне Фрэнсис открыл спортивный зал. Его цель — дать местным ребятишкам надежду.

У самого же Нганну хватает наглости мечтать о поясе чемпиона UFC в тяжелом весе. Учитывая, что действующий чемпион Дэниел Кормье едва ли будет долгое время править дивизионом (скоро ему пойдет уже пятый десяток), амбициозный Фрэнсис нацелен на самый верх.

«Признаться, я не вижу причин, по которым я не могу быть чемпионом», — уверен он.

К минусам Нганну принято относить борьбу. Но, как возразят поклонники ударки, кому нужна борьба, когда у тебя вместо рук две базуки. Хищник одержал 12 побед в своей карьере и восемь раз завершал дело нокаутом. Причем побеждал Нганну не последних бойцов в UFC: Алистара Оверима, Андрея Орловского , Кертиса Блейдса.

При этом особенно оттачивать навыки бокса камерунцу было некогда — он в единоборствах от силы лет пять. Этот парень берет свое природными данными.

В январе 2018-го Нганну мог добыть заветный титул. Продержавшись все пять раундов против Стипе Миочича, Хищник все же проиграл. Миочич праздновал победу единогласным судейским решением.

Затем последовало, возможно, худшее выступление в MMA — не только для Нганну, а вообще. Их беззубый поединок с Дерриком Льюисом (американец вскоре после этого получит титульник и уступит — прим. «Ленты.ру») вошел в историю как наискучнейший бой UFC. В нем бойцы, казалось, установили антирекорд по количеству ударов. Нганну всего 11 раз попал по цели.

После этого фиаско, в котором Фрэнсис умудрился проиграть, его отправили в Китай. На UFC Fight NIghts в Пекине его соперником стал Блейдс. Они встретились во второй раз, и Нганну уверенно разнес соперника. Собственно, Хищник закрыл поражения, залатал раны и приготовился к самому важному поединку в карьере. Ведь победа над легендой UFC вернула бы его в число претендентов на титульный бой.

Главный бой UFC on ESPN должен был длиться добрые пять раундов. Поклонники Веласкеса напоминали, что Кейн все-таки очень выносливый. Двигаться все пять раундов для него не проблема. К сожалению для бывшего чемпиона, эту сторону своего таланта ему продемонстрировать так и не удалось.

Нганну вышел в октагон под гул арены. Публика в Аризоне считала Веласкеса своим парнем: он вырос буквально в трех часах езды от Финикса, где проходил турнир. Кроме того, когда-то Веласкес боролся за команду Аризонского университета.

Зрители жаждали эффектного боя, все-таки предыдущий поединок между Полом Фелдером и Джеймсом Виком несколько утомил: бойцы ограничивались эпизодическими всплесками активности. За пятнадцать минут выяснения отношений арена Финикса явно успела заскучать.

Но многочисленных поклонников бывшего чемпиона UFC и, возможно, одного из самых опасных тяжеловесов в истории ждало горькое разочарование. Веласкес активно начал поединок. Собственно, начать бой — это все, что он успел сделать. Кейн пару раз махнул ногой перед невозмутимым камерунским великаном, полез на рожон и получил. К слову, Хищник — обладатель мирового рекорда по мощности удара (правда, в лабораторных условиях). Веласкес обрушился на канвас, и рефери поспешил спасать наследие чемпиона. Остановка боя и ошеломляющий нокаут на 26-й секунде. Это девятая досрочная победа для Нганну и очередной поверженный титан спорта на его счету. Похоже, африканец вновь подерется за титул. Третий номер в рейтинге тяжеловесов и скальп Веласкеса — этого должно быть достаточно.

Веласкес достаточно скоро оклемался и выразил уважение способностям Нганну. Африканец тоже поблагодарил публику, которая была так решительно настроена против него.