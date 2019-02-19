Бой с участием россиянина вошел в историю MMA

Бой между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 215 стал одним из самых коротких профессиональных поединков в истории ведущих организаций смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает MMA Junkie.

Эксперты MMA Junkie рассматривали поединки, проходившие в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Pride, Strikeforce, WEC и Bellator. Бой между Харитоновым и Митрионом, признанный несостоявшимся, продлился 15 секунд, что делает его одним из трех самых коротких поединков в истории ведущих лиг.

Самым непродолжительным стал бой Мариуша Заромскиса и Ваакима Спиритволфа на турнире Strikeforce Challengers 12 — шесть секунд. Поединок Кевина Кейси и Антонио Карлоса Жуниора на UFC Fight Night 80 продлился 11 секунд. Оба поединка были также признаны несостоявшимися.

16 февраля Харитонов получил удар в пах от Митриона на 15-й секунде их противостояния в рамках турнира Bellator 215. Россиянин не сумел продолжить поединок.

В активе 38-летнего российского тяжеловеса 28 побед. Харитонов шесть раз уступал в поединках MMA, дважды бои с его участием были признаны несостоявшимися. Харитонов известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и M-1.