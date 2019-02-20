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На турнире UFC в Праге выступят четверо россиян 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Праге выступят сразу четыре бойца смешанного стиля (MMA), представляющих Россию. Полный кард доступен на сайте организации.
Турнир UFC Fight NIght 145 состоится 23 февраля в Праге. Российский боец Петр Ян, на счету которого три победы подряд в UFC, встретится с американцем Джоном Додсоном. Тяжеловесу Магомеду Анкалаеву будет противостоять бразилец Клидсон Абреу. 32-летний Рустам Хабилов встретится с бразильским бойцом Карлосом Феррейрой. Также Россию представит Дамир Исмагулов. Бой против испанца Хоэля Альвареса станет для россиянина вторым в UFC.
Ян, Анкалаев и Хабилов также выступили на первом в истории российском турнире UFC, состоявшемся осенью 2018-го. Каждому из них удалось одержать победу.
Наиболее опытным среди российских бойцов в карде турнира является Хабилов. На его счету 23 победы и три поражения в MMA.
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