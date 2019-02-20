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Боец Харитонов захотел вновь подраться с ударившим его в пах американцем 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Gregory Payan / AP
Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов готов вновь выйти в октагон против американца Мэтта Митриона. Об этом сообщает «Р-Спорт».
38-летний Харитонов подчеркнул, что если бы мог, продолжил бы бой с американским спортсменом. Теперь российский боец настроен как можно быстрее вновь выйти в октагон.
«Я был в дикой форме. Для меня сейчас главная цель — снова встретиться с Митрионом», — заявил он.
16 февраля Харитонов получил удар в пах в самом начале боя против Митриона на турнире Bellator 215. Россиянин не восстановился от удара и не смог продолжить выступление. Поединок был признан несостоявшимся и вошел в историю ведущих лиг MMA как один из самых непродолжительных.
В активе Харитонова 28 побед. Россиянин потерпел лишь шесть поражений в MMA.
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