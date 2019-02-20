Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил Жоржу Сен-Пьеру провести поединок в ноябре. По словам Нурмагомедова, он готов встретиться с Сен-Пьером в весовой категории до 155 или до 160 фунтов.

«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что смог доказать это тебе, когда ты был в Москве. Но для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времён.