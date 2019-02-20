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Нурмагомедов предложил Сен-Пьеру провести бой в ноябре 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: championat.com
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил Жоржу Сен-Пьеру провести поединок в ноябре. По словам Нурмагомедова, он готов встретиться с Сен-Пьером в весовой категории до 155 или до 160 фунтов.
«Давай сделаем это в ноябре. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что смог доказать это тебе, когда ты был в Москве. Но для меня было бы большой честью разделить октагон с одним из величайших бойцов всех времён.
Давай проведём бой в 155 фунтах, или я могу дать тебе ещё пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита лёгкого дивизиона. Твой выбор — 155 или 160 фунтов, Монреаль, Нью-Йорк, Москва или Абу-Даби. Отправь мне место, мой друг», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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