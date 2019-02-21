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Вдова бойца MMA пережила четырехчасовое избиение 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вдова бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Райана Грейси Элаин Капарроз в течение четырех часов подвергалась избиению со стороны мужчины, с которым она познакомилась в интернете, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Star, женщина общалась с 27-летним Винисиусом Серрой на протяжении восьми месяцев. Во время встречи и мужчины произошла вспышка агрессии, после чего он начал бить Капарроз и попытался ее задушить. Благодаря навыкам джиу-джитсу ей удалось сдержать нападение Серры.
Женщина была доставлена в больницу с множественными травмами, в том числе переломом носа и повреждениями глазницы. Нападавший задержан полицией.
Ранее сообщалось, что дом нападающего английского "Ливерпуля" Садио Мане обокрали.
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MMA , Садио Мане , Советский спорт
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