Вдова бойца MMA пережила четырехчасовое избиение

Вдова бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Райана Грейси Элаин Капарроз в течение четырех часов подвергалась избиению со стороны мужчины, с которым она познакомилась в интернете, сообщает "Советский спорт"

По информации Daily Star, женщина общалась с 27-летним Винисиусом Серрой на протяжении восьми месяцев. Во время встречи и мужчины произошла вспышка агрессии, после чего он начал бить Капарроз и попытался ее задушить. Благодаря навыкам джиу-джитсу ей удалось сдержать нападение Серры.

Женщина была доставлена в больницу с множественными травмами, в том числе переломом носа и повреждениями глазницы. Нападавший задержан полицией.