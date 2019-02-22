Кадыров заявил об унижении Кавказа

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Кадыров сравнил наказание Нурмагомедова с унижением всего Кавказа 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram-аккаунте высказался о наказании для чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после потасовки на турнире UFC 229.
Кадыров заявил, что Кавказу повезло иметь такого бойца как Нурмагомедов. Однако, по его мнению, наказание для россиянина и «этого чванливого ирландца-провокатора» Конора Макгрегора несоразмерны.
Нурмагомедов показал работу на лапах
«Все было сделано для того, чтобы наши ребята, а в их лице и весь Кавказ, были унижены и втоптаны в грязь», — отметил глава Чечни.
Кадыров добавил, что Нурмагомедов продемонстрировал кавказский характер.
«Далеко идущие планы западных кавказофобов не удались. Эти парни [Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы и Зубайра Тухугов] наглядно показали, что даже все деньги и вся слава мира для кавказцев ничтожны, когда речь заходит о вере, достоинстве и чести», — сказал он.
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года на турнире UFC 229 он победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации. После поединка дагестанский боец подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором.
В результате атлетическая комиссия Невады отстранила Нурмагомедова от боев на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Абубакар Нурмагомедов и Тухугов получили штрафы в 25 тысяч долларов и отстранение от боев на год. Макгрегор оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на полгода.
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MMA , Видео , РАМЗАН КАДЫРОВ , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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