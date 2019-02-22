За рекордной выручкой: UFC вернется в Россию

UFC официально подтвердил возвращение в Россию. Главный бойцовский промоушен мира в апреле проведет турнир в Санкт-Петербурге, который возглавит поединок россиянина Александра Волкова и ветерана организации Алистара Оверима.

Российский боец Александр Волков свой следующий поединок проведет против опасного ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алистара Оверима. Бой пройдет на втором турнире UFC в России, который состоится 20 апреля.

Разговоры о возвращении UFC в Россию начали ходить уже после первого события промоушена на нашей земле. Напомним, что в начале осени прошлого года UFC впервые провел турнир на территории России, который приняла Москва — Fight Night 136. В главном бою вечера Алексей Олейник задушил Марка Ханта, а UFC получил перспективную и прибыльную площадку для международного развития промоушена.

UFC так настойчиво отказывался комментировать информацию о новом приезде в Россию, что правдивость этого события становилась все очевиднее. Изначально стало известно, что турнир, вероятнее всего, пройдет в Северной столице. Позднее начал формироваться кард, однако промоушен отнекивался.

На турнире UFC в Праге со множеством российских бойцов, который состоится 23 февраля, было наконец официально подтверждено: UFC возвращается в Россию.

Еще более очевидно было и то, что в Санкт-Петербурге не может не подраться Александр Волков. На московском Fight Night Драго выступал в качестве эксперта на телевидении, с неловкостью заметив, что, при всем уважении, он бы хотел подраться в России, но это слишком слабый турнир. Это верно, ведь на тот момент Волков готовился к бою против Деррика Льюиса, где впоследствии определился претендент на титул в тяжелом весе. Тот бесславный для Александра бой забыть тяжело: россиянин вел по очкам весь поединок, неспешно выматывая американца, но за 11 секунд до конца принял мощный удар от Льюиса и был отправлен в нокаут. Деррик в титульном бою был легко забит Даниэлем Кормье, но для Волкова это означало несколько шагов назад на пути к поясу.

Но и первый турнир UFC в России, справедливости ради, никак не отвечал требованиям топ-бойцов.

Это было тестовое и стратегически важное для сохранения российских бойцов мероприятие. В итоге Fight Night без неведомых для UFC платных трансляций принес организации $1,84 млн (примерно 125 188 448 рублей) только за продажу билетов. Более того, турнир собрал более 22 тысяч зрителей и вошел в пятерку самых посещаемых ивентов в истории организации. И это еще до доя Хабиба Нурмагомедова Конора Макгрегора , после которого многий российский зрители впервые узнал о том, что MMA — это не бои без правил, и это действительно может быть интереснее, чем приевшиеся футбол или хоккей.

Тогда вице-президент UFC Дэвид Шоу рассказал, что у промоушена «большие планы на Россию». Помимо Санкт-Петербурга, как говорил Шоу, UFC может провести турниры во Владивостоке или Сочи.

Это означает, что петербургский вечер будет не единственным мероприятием UFC на территории России в 2019 году.

Что интересно, то UFC в Санкт-Петебурге может побить рекорд посещаемости, установленный в Торонто. Тогда за поединком Жоржа Сен-Пьера и Джейка Шилдса наблюдали более 55 тысячи человек. А «Санкт-Петебург Арена», руководство которой выражало заинтересованность в проведении MMA-мероприятий, вмещает более 66 тысяч мест.

По московскому примеру, где выступили многочисленные российские бойцы, не имеющие возможности драться в Соединенных Штатах из-за визовых проблем, понятно, что и в Санкт-Петербурге будет схожая ситуация с кардом. Сейчас представители России в UFC проводят бои в основном в Европе, поэтому на ближайшем турнире в Праге будет так много наших спортсменов.

Не исключено, что посетит турнир в Санкт-Петербурге и Хабиб Нурмагомедов — правда, только в качестве зрителя.

Также, судя по всему, этот бойцовский вечер станет номерным и платным. Волков хоть и проиграл Льюису, но драться на Fight Night — не тот уровень. Чего говорить об Алистаре Овериме, который в своем крайнем поединке нокаутировал российского дебютанта UFC Сергея Павловича, буквально выкинутого ему в клетку. Его, кстати, можно будет увидеть и Павловича, а в сопернике ему дадут, по информации ТАСС, бразильца Марсело Голма.

Из топовых российских бойцов в Санкт-Петербурге не выступят только Хабиб Нурмагомедов и Забит Магомедшарипов. Под вопросом и участие набирающего обороты сибиряка Петра Яна — он 23 февраля будет драться в Чехии.

Известно, что в карде будет как минимум один женский поединок. UFC рассматривает вариант с боем Антонины Шевченко, сестрой чемпиона промоушена Валентины Шевченко , против Роксанны Модаффери. Однако не следует забывать, что официально пока подтвержден толькой поединок Волкова и Оверима.

В России смешанные единоборства развиваются небывалыми темпами.

Но, как и требует прогресс, за крупные события все же приходится платить.

UFC вряд ли откажется от PPV, так как это основной источник заработка промоушена. Если им, конечно, не предложит крупный контракт один из российских телеканалов. Так или иначе, у России есть реальный шанс стать главной площадкой UFC по ту сторону океана.