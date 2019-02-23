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В дивизионе Нурмагомедова появится еще один чемпион 

Lenta.ru + ещё 51 10 часов назад
Фото: Eric Jamison / AP
Американские бойцы смешанного стиля (MMA) Дастин Порье и Макс Холлоуэй проведут поединок за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA News.
Бой станет главным событием турнира UFC 236, который пройдет 13 апреля в Атланте. UFC организовал бой за временный титул, так как действующий чемпион в легком весе — отбывающий дисквалификацию россиянин Хабиб Нурмагомедов — сможет вернуться в октагон только в октябре 2019-го.
30-летний российский боец на девять месяцев отстранен от спорта из-за участия в потасовке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов перепрыгнул через клетку и атаковал тренера Макгрегора Дилона Дэниса, что спровоцировало драку с участием секундантов обоих бойцов.
Холлоуэй завоевал чемпионский пояс в полулегком весе на UFC 231, где он отправил в технический нокаут соотечественника Брайана Ортегу. Он и Порье выйдут в октагон уже во второй раз. В их первом поединке победу праздновал Порье.
В активе Холлоуэя 20 побед, из которых 10 — нокаутов. Боец уступил в октагоне всего трижды в карьере. В послужном списке 30-летнего Порье 24 победы и пять поражений.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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