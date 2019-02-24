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Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко ударил молодого бойца по щеке в ходе мастер-класса.
Видео опубликовано в Instagram.
На ролике видно, как Емельяненко показывает приём для освобождения от захвата за шею во время поединка. В этом ему помогает неизвестный спортсмен. Емельяненко просит бойца «не висеть», после чего ударяет его по щеке.
В последнем бою в финале Гран-при тяжеловесов турнира Bellator 214 Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом. Поединок прошёл в Лос-Анджелесе 27 января 2019 года. Американец победил россиянина за 34 секунды. 42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.
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MMA , Видео , Александр Емельяненко
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