Емельяненко отвесил пощёчину молодому бойцу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко ударил молодого бойца по щеке в ходе мастер-класса.

Видео опубликовано в Instagram.

На ролике видно, как Емельяненко показывает приём для освобождения от захвата за шею во время поединка. В этом ему помогает неизвестный спортсмен. Емельяненко просит бойца «не висеть», после чего ударяет его по щеке.

В последнем бою в финале Гран-при тяжеловесов турнира Bellator 214 Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру нокаутом. Поединок прошёл в Лос-Анджелесе 27 января 2019 года. Американец победил россиянина за 34 секунды. 42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

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