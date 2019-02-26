Боец UFC признался в вере в плоскую Землю

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Крон Грейси заявил, что верит в то, что Земля является плоской. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

Боец при этом оговорился, что не является активным пропагандистом данной конспирологической теории.

«На самом деле никто не знает правды. Нужно, наверное, залезть на ракету, взлететь и посмотреть», — считает 30-летний спортсмен.

Он затрудняется поверить в то, что Земля вращается вокруг собственной оси.

Грейси впервые прокомментировал взгляды в популярном СМИ. Ранее о вере в «плоскую Землю» бразилец говорил в подкасте американского тренера по борьбе Эдди Браво.