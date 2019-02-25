Боец MMA устроил акробатическое шоу и нокаутировал соперника

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Микель Перейра одержал победу над представителем Южной Кореи Ким Дай Сунгом на турнире Road FC. Полная запись поединка опубликована в YouTube-канале Road FC.

25-летний Перейра по ходу боя не раз демонстрировал нестандартную технику, атакуя соперника в акробатических прыжках. В одном из эпизодов бразилец использовал клетку, чтобы прыгнуть на лежачего оппонента. Схватка завершилась победой Перейры техническим нокаутом во втором раунде.

Перейра довел количество побед в карьере до 22. Бразилец проиграл девять поединков, еще два были признаны несостоявшимися.