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Фанаты пристыдили Александра Емельяненко за пощечину на мастер-классе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @alexemelyanenko
Поведение российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко во время проведения мастер-класса вызвало негативную реакцию пользователей сети. Они оставили ряд комментариев под последней публикацией бойца в Instagram.
Пользователи обратились к 37-летнему спортсмену в комментариях под его фото, где он позирует на фоне Троице-Сергиевой лавры.
«Александр, перед парнем извинись ради Господа. За леща (пощечину, — прим. «Ленты.ру»). Ты не прав. Иисус никому лещей не давал», — написал пользователь kostay_18404.
«Я был о вас лучшего мнения. Жаль. Вы бы попробовали так поступить в Чечне, я бы посмотрел», — считает muraw669966.
«Саня! Ну зачем ты ударил того парня в зале? Ты же должен подавать пример и обучать. А не подзатыльники давать взрослым людям, причем при всех и на мастер-классе!» — написал depst_666.
«Я б посмотрел его с Митрионом (Мэтт Митрион, американский боец MMA — прим. «Ленты.ру») один на один) улетел бы от леща в свой Старый Оскол. Ходит по спортзалам и школьников унижает», — написал 07_montana.
Тем не менее, не все пользователи негативно отнеслись к поступку Емельяненко. Ряд комментаторов призвали «не раздувать» проблему.
Видео инцидента с участием российского бойца появилось в сети 24 февраля. На нем Емельяненко ударил партнера во время демонстрации техники на мастер-классе. При этом спортсмен отчитал молодого человека.
Последний бой россиянин провел против американца Тони Джонсона в августе 2018-го. Поединок завершился вничью. В активе Емельяненко 28 побед (20 из них нокаутом). Россиянин уступил всего семь раз за карьеру.
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Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Иисус Христос , Lenta.ru
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