Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане

Российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя критику постановки спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане, в частности, со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова

"Сила нашего государства — как раз в его многоконфессиональности и многонациональности и, естественно, в разных субъектах [Федерации] есть свои традиции — национальные, исторические, религиозные — которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно", — сказал Песков.

По его мнению, "трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать и юридически оформить", но "не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя".

Песков при этом отметил, что он не курсе деталей этой конкретной истории. Отвечая на вопрос, что важнее — соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".