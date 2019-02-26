Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков прокомментировал критику спектакля в Дагестане 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское законодательство едино для всей территории страны, однако у разных регионов есть свои национальные традиции, которые нельзя не учитывать. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику постановки спектакля "Охота на мужчин" в Дагестане, в частности, со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
"Сила нашего государства — как раз в его многоконфессиональности и многонациональности и, естественно, в разных субъектах [Федерации] есть свои традиции — национальные, исторические, религиозные — которые, конечно, нельзя не учитывать. Принимать это во внимание нужно обязательно", — сказал Песков.
По его мнению, "трудно говорить о том, что это можно как-то кодифицировать и юридически оформить", но "не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя".
Песков при этом отметил, что он не курсе деталей этой конкретной истории. Отвечая на вопрос, что важнее — соблюдение законодательства РФ или национальных традиций, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "соблюдение российского законодательства обязательно на всей территории Российской Федерации, здесь глупо об этом даже говорить".
"А что касается национальных обычаев, то их тоже нельзя не принимать во внимание, тем более в такой многонациональной стране как Россия", — еще раз подчеркнул представитель Кремля.
ТАСС: последние новости
Российский боец Анкалаев сломал нос сопернику на турнире UFC Спарринг-партнер Макгрегора дисквалифицирован на семь месяцев за драку с Нурмагомедовым СМИ: Абдурахимов встретится с Тыбурой на турнире UFC в Санкт- Петербурге
Комментарии2
MMA , Дмитрий Песков , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Видео
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ
Лыжный спорт
Сдержал слово: Уткин шокировал интернет-юзеров
Футбол
Кержакова разыскивают судебные приставы
Футбол Статьи
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Копье или шприц: как допинг убил карьеру россиянина
Легкая атлетика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение