Нурмагомедов опубликовал кадр из видеозаписи сексуальной сцены. Он обратился к мужчинам Дагестана с призывом начать «наводить порядок». По мнению бойца, в противном случае положение республики «будет только ухудшаться». «Дагестан — это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен», — написал Нурмагомедов.