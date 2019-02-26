Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля за откровенность

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов удалил из своего инстаграма пост, в котором критиковал пьесу, поставленную в одном из театров Дагестана, сообщает "Советский спорт"

Бойца смешанного стиля (ММА) возмутило наличие полуобнаженной актрисы в постановке. Однако вскоре публикация была удалена российским спортсменом.

Это не первое возмущение обладателя пояса UFC относительно сферы культуры: до этого он выступал против концерта поп-певца Егора Крида в Махачкале.

Ранее актер спектакля с раздетой актрисой извинился перед Нурмагомедовым.