Актер Иван Жидков извинился в своем инстаграме перед дагестанцами за постельную сцену в спектакле, не понравившуюся бойцу Хабибу Нурмагомедову.
23 февраля в Махачкале состоялся показ спектакля «Охота на мужчин», одну из главных ролей в котором сыграл Жидков.
Накануне Нурмагомедов в своем инстаграме назвал постельную сцену из постановки «грязью» и заявил, что никто не должен организовывать «подобного рода» мероприятия в Дагестане.
«Это наша земля», — уверен чемпион UFC.
Около полуночи Жидков на своей странице в той же соцсети рассказал, что после критики Нурмагомедова его директ «завалили» угрозами.
Актер отметил, что «Охота на мужчин» — классическая итальянская пьеса, и признал, что постановщики спектакля, в том числе он сам, будучи продюсером постановки, непредумышленно оскорбили жителей Дагестана, и извинился за это.
«Мы не учли, что все так строго», — объяснил Жидков, еще раз извинился и пожелал «всем мира».