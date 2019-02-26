Актер извинился за не полюбившийся Нурмагомедову спектакль

23 февраля в Махачкале состоялся показ спектакля «Охота на мужчин», одну из главных ролей в котором сыграл Жидков.

Накануне Нурмагомедов в своем инстаграме назвал постельную сцену из постановки «грязью» и заявил, что никто не должен организовывать «подобного рода» мероприятия в Дагестане.

«Это наша земля», — уверен чемпион UFC.

Около полуночи Жидков на своей странице в той же соцсети рассказал, что после критики Нурмагомедова его директ «завалили» угрозами.

Актер отметил, что «Охота на мужчин» — классическая итальянская пьеса, и признал, что постановщики спектакля, в том числе он сам, будучи продюсером постановки, непредумышленно оскорбили жителей Дагестана, и извинился за это.