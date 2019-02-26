Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями 

Lenta.ru + ещё 6 7 часов назад
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в очередной раз выступил с критикой спектакля «Охота на мужчин», обратившись к властям Дагестана. Пост 30-летнего спортсмена доступен в его Instagram-аккаунте.
«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать. Всему есть предел», — пишет боец.
Он также призывает представителей власти «быть мужчинами» и отреагировать на прямое оскорбление.
Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, прошедшего в Махачкале 24 февраля, принес извинения Нурмагомедову. Вместе с тем он подчеркнул, что получил в свой адрес массу угроз.
Предыдущий пост с отрывком самой постановки Нурмагомедов удалил. Тогда спортсмен раскритиковал непристойное и содержание спектакля и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана. В министерстве культуры республики в свою очередь заявили о непричастности к проведению спектакля.
Нурмагомедов неоднократно публично выражал свое неудовольствие отдельными культурными мероприятиями в Дагестане. Так, к примеру, боец одобрил отмену концерта музыканта Егора Крида.
Нурмагомедов — обладатель пояса чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата. Российский спортсмен ни разу не проигрывал на протяжении карьеры. На его счету 27 побед.
Последние новости
Сидящий за решеткой инвестор из США похвалил Россию Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями Порошенко обвинили в госизмене
Комментарии123
MMA , Видео , Крид , Иван Жидков , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Видео
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Шипулин нашёл новое занятие
Биатлон
Россия оказалась на пороге мирового скандала
Биатлон Статьи
Побитый Устюговым норвежец отказался стартовать на ЧМ
Лыжный спорт
Сдержал слово: Уткин шокировал интернет-юзеров
Футбол
Кержакова разыскивают судебные приставы
Футбол Статьи
В сборной России назвали «сранью» скандал с Логиновым
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение