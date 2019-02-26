Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объяснил поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова внешним воздействием и недостаточным вниманием к атакующим действиям на тренировках.

«Я неуважительно отнесся к собственным умениям в атаке. Я позволил внешнему воздействию повлиять на ход моих мыслей. Я не знаю, о чем я думал», — написал Макгрегор в Instagram.

Боец заявил, что «теперь его разум чист», и пообещал «разрывать на части» своих будущих соперников «одного за другим».

Спортсмен разместил в Instagram видеозапись тренировки и обратил внимание, что его действия в атаке все еще оставляют желать лучшего, однако он «снова набирает обороты» и будет продолжает строить, поскольку является «кирпичной стеной».

6 октября 2018 года Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов провели бой за чемпионский титул UFC. Россиянин применил удушающий прием в четвертом раунде и вынудил соперника сдаться.