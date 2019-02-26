«Кто за эту порнографию ответит?» Что разгневало Хабиба

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возмутился прошедшим в Дагестане спектаклем «Охота на мужчин», в котором присутствовала откровенная сцена. По словам спортсмена, власти региона должны «контролировать, чтобы мероприятия такого рода более не повторялись».

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с громким заявлением после прошедшего в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», призвав властей региона запретить данную постановку. В частности спортсмена возмутила откровенная сцена.

По сценарию в главной роли спектакля участвуют мужчина и женщина. В одном из эпизодов между ними разыгрывается постельная сцена, в ходе которой актеры начинают раздеваться и демонстрировать элементы эротики.

Сам Нурмагомедов на мероприятии не присутствовал, однако увидел видеозапись с одного из спектаклей и резко высказался в адрес властей региона, заявив, что поведение актеров на сцене «противоречит чести и достоинству дагестанского народа».

«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас, в Дагестане? На нашей земле такое проводить никто не должен. Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время нам», — написал боец в своем инстаграме.

Однако вскоре Хабиб решил удалить данную публикацию, заменив ее на другую. В новом сообщении российский чемпион UFC заявил, что сцена, прошедшая в спектакле, является «прямым оскорблением лиц мужского пола».

«Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города, или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Скажите мне, закон нашей страны одобряет спектакль, где голые мужчины и женщины целуются в центре города? Почему закон не работает? И кто вообще за эту порнографию ответит?» — написал Нурмагомедов.

Помимо этого спортсмен посоветовал властям региона провести расследование в отношении организаторов шоу, а также наказать их в соответствии с российским законодательством.

В ответ на недовольство Нурмагомедова выступил актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин» Иван Жидков , принеся извинения перед спортсменом и остальными зрителями. По его словам, сцена, которая разыгралась в спектакле, является частью классической пьесы и не несет в себе развратного смысла.

«От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Эта классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет.

Наша главная цель — делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс», — написал актер в своем инстаграме, отметив, что актерская группа не учла традиции местного народа.

Интересно, что Нурмагомедов был не одинок в своей позиции. В числе его сторонников оказались его братья и друзья, которые также занимаются смешанными единоборствами. Поддержал российского бойца и глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, который заявил, что Хабиб высказался резко и категорично, но справедливо.

«Хабиб пытается привлечь к этому внимание и призвать к ответственности доступным для него способом. Человек, который является лидером общественного мнения, использует свою высокую медийность и обращает на это внимание», — цитирует Гаджиева Sport24.

Не обошли стороной данную ситуацию и в министерстве культуры Дагестана. Так, в ведомстве ответили Нурмагомедову на его призыв запретить данный спектакль к показу, заявив, что министерство не имеет отношения к организации мероприятия.

«Уважаемый Хабиб, постарайтесь не опускаться на уровень наших комментаторов. Не мы формулировали законы и уставы. Данный спектакль проходил в «Доме дружбы», который к нам не относится! Соответственно мы кроме того, что не владеем информацией, так еще и не обладаем полномочиями для вмешательств. Частное лицо, собрав все необходимые документы, арендовал площадку для проведения данного мероприятия. С него и надо спрашивать», — написали сотрудники министерства в комментариях под первой удаленной публикацией.

По мнению чиновников ведомства, «вся республика» теперь отказывается слушать их аргументы.

«Разве вы идете к соседям и требуете отчета о том, чем они занимаются дома и каких гостей гостей к себе приводят? Не в наших полномочиях менять подобное. С нашей стороны мы учли опыт предыдущих ошибок и большое внимание уделяем тому, какие мероприятия проводятся в наших учреждениях», — подчеркнули в министерстве.

Интересно, что сам Хабиб уже не первый раз вступает в дискуссию относительно крупных развлекательных мероприятий, проводимых в Дагестане. Одной из громких и скандальных историй стал его конфликт с рэп-исполнителем Егором Кридом , чей концерт, запланированный в прошлом году в Махачкале, был отменен. Тогда решение об отмене мероприятия приняли власти города после многочисленных негативных комментариев со стороны общественности. Мнение граждан поддержал и Нурмагомедов.

После этого между спортсменом и известным рэпером Тимати , являющимся основателем лейбла, под которым работает Крид, возник конфликт.

В частности, рэпер обратился к именитому бойцу после многочисленных угроз о срыве концерта Крида, заявив, что данное поведение не является правильным, а «чужие мнение и вкусы необходимо уважать». В ответ на это Нурмагомедов резко отметил, что высказал свое мнение и подчеркнул, что «каждая тварь ответит за свои слова», а сам спортсмен не намерен слушать «каких-то чертей».