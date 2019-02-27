Хабиба подняли на смех в Сети

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Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом 

Lenta.ru 1 час назад
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте выступил с критикой спектакля «Охота на мужчин» и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.
Боец раскритиковал непристойное содержание спектакля и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана. В ответ на это пользователи Twitter придумали, с чем еще может бороться Нурмагомедов.
Нурмагомедов не первый раз выражает недовольство некоторыми культурными мероприятиями в Дагестане. Например, в сентябре 2018-го боец одобрил отмену концерта музыканта Егора Крида.
Нурмагомедов — обладатель пояса чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата. Российский спортсмен ни разу не проигрывал на протяжении карьеры. На его счету 27 побед.
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Комментарии63
MMA , Видео , Крид , Хабиб Нурмагомедов
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