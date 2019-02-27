Хабиба подняли на смех в Сети

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал компанию Дисней не убивать Муфасу в ремейке Короля Льва— РИП Новости (@riarip) 26 февраля 2019 г.
Хабиб Нурмагомедов сказал, что конфеты коровка извращают действительность, потому что коровки на вкус другие. — качественый макияш задёшово (@nadyanenado) 26 февраля 2019 г.
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал солнце, за то, что оно слишком ярко выглядит. — #ВГИК (@vgikofficial) 26 февраля 2019 г.
Хабиб Нурмагомедов начал борьбу с безнравственностью в театрах и сразу перешёл в партер— Умеренный экстремист (@hinkalhead) 25 февраля 2019 г.
Хабиб удивил Россию рассказав о существовании театров в Дагестане. Но вскоре ситуация будет исправлена. — La Russie parle (@Russia_calls) 26 февраля 2019 г.
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за слишком откровенный наряд на поединках— Michael (@MikeChe98) 26 февраля 2019 г.