Хабиба подняли на смех в Сети

Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте выступил с критикой спектакля «Охота на мужчин» и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал компанию Дисней не убивать Муфасу в ремейке Короля Льва— РИП Новости (@riarip) 26 февраля 2019 г. Боец раскритиковал непристойное содержание спектакля и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана. В ответ на это пользователи Twitter придумали, с чем еще может бороться Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов сказал, что конфеты коровка извращают действительность, потому что коровки на вкус другие. — качественый макияш задёшово (@nadyanenado) 26 февраля 2019 г.

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал солнце, за то, что оно слишком ярко выглядит. — #ВГИК (@vgikofficial) 26 февраля 2019 г.

Хабиб Нурмагомедов начал борьбу с безнравственностью в театрах и сразу перешёл в партер— Умеренный экстремист (@hinkalhead) 25 февраля 2019 г.

Хабиб удивил Россию рассказав о существовании театров в Дагестане. Но вскоре ситуация будет исправлена. — La Russie parle (@Russia_calls) 26 февраля 2019 г.

Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за слишком откровенный наряд на поединках— Michael (@MikeChe98) 26 февраля 2019 г.

Нурмагомедов не первый раз выражает недовольство некоторыми культурными мероприятиями в Дагестане. Например, в сентябре 2018-го боец одобрил отмену концерта музыканта Егора Крида

Нурмагомедов — обладатель пояса чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата. Российский спортсмен ни разу не проигрывал на протяжении карьеры. На его счету 27 побед.