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В Тейкове задержали подозреваемого в убийстве бойца ММА 

ТАСС 3 часа назад
Фото: VK/mma_teikovo
Сотрудники следственного управления СК РФ по Ивановской области задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего бойца смешанного стиля в Тейкове. Им оказался 33-летний местный житель, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Боец смешанного стиля (ММА) Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково 23 февраля. Он получил огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей.
"В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СУ СК России по Ивановской области и полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. По уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), назначены необходимые экспертизы, изъято орудие преступления — охотничье ружье 12 калибра, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
По данным СК, в ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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MMA , СКР
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