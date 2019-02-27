Медведева вошла в состав сборной России на чемпионат мира 

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.