Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведева вошла в состав сборной России на чемпионат мира 

Газета.Ru 1 час назад
Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.
Мужчины: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.
Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Запасные: Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Бетина Попова/Сергей Мозгов.
Газета.Ru: последние новости
Бойца ММА застрелили в кафе в Ивановской области Нурмагомедов удалил пост с критикой спектакля за откровенность Александр Емельяненко ударил спарринг-партнера во время мастер-класса
MMA , Евгения Медведева , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Александр Самарин , Станислав Константинов , Иван Букин , Анастасия Мишина , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Козловский , Наталья Забияко , Александр Энберт , Сергей Воронов , Алина Загитова , Дмитрий Алиев , Михаил Коляда , Евгений Тарасов , Владимир Морозов , Максим Ковтун
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Медведева или Туктамышева: объявлен состав сборной
Фигурное катание
Порнозвезде пришлось менять грудь после матча с Овечкиным
Хоккей
Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями
MMA
Хоккеисты устроили драку на глазах у Лукашенко
Хоккей
Российский боец ММА погиб в перестрелке
MMA
Макгрегор назвал причину поражения от Нурмагомедова
MMA
Кержакова объявили в «розыск»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение