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Хабиб Нурмагомедов: быть мужчиной тяжело в наше время 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов немного пофилософствовал на тему постоянно существующих проблем, передает "Советский спорт".
Он отметил, что быть мужчиной в современном мире очень нелегко.
"Есть две вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова объявил о возвращении бойца в октагон.
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MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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