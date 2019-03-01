Хабиб Нурмагомедов: быть мужчиной тяжело в наше время

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов немного пофилософствовал на тему постоянно существующих проблем, передает "Советский спорт" Он отметил, что быть мужчиной в современном мире очень нелегко. "Есть две вещи, которые всегда будут вместе, это мужчина и проблемы. Не бывает такого, что ты мужчина и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме. Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Ранее сообщалось, что тренер Нурмагомедова объявил о возвращении бойца в октагон.