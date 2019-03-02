Александр Емельяненко раскаялся в пьяном вождении

Александр Емельяненко раскаялся в том, что в Кисловодске сел за руль пьяным. Но он убежден: полицейских не бил, передает телеканал "360".

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 2 марта предстал перед судом в Кисловодске. На него завели административное дело после того, как спортсмен ездил по городу пьяным и сопротивлялся полиции при задержании. Впрочем, сам Емельяненко на заседании утверждает, что силу в отношении правоохранителей не применял.

"Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, на них бы это как-то отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком ни побоев нет, ни жалоб. Да, выпил, каюсь, неправ был. Тяжело. Но то, что вы мне зачитали сейчас — это для того написано, чтобы вы зачитали. Каюсь в том, что сел в нетрезвом состоянии за руль. Никаких противоправных действий [не совершал], никто за мной никуда не бегал", — сказал Александр Емельяненко на заседании суда.

Бойца обвиняют в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части, невыполнении требования должностного лица о медосвидетельствовании и в неповиновении законному распоряжению полицейского.

Вечером 1 марта жители Кисловодска заметили на улицах блестящий золотом Mercedes. Автомобиль странно двигался по проезжей части, а в итоге и вовсе выехал на тротуар. Оказалось, что за рулем был Александр Емельяненко. Свидетели засняли, как полиция с трудом достает его из автомобиля. Выяснилось, что боец был сильно пьян.