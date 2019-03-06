Российский боец UFC раскритиковал Александра Емельяненко

"Считаю, это неправильно. Ты все равно спортсмен. Ладно, ты там напился, но тебя уже снимают, а ты сидишь и материшься открыто. Я видел эти ролики, это неправильно. Если бухаешь, то бухай так, чтобы никто не видел. Все в шоке. Он пытается правильно жить, советы дает.

Пока тренировался в "Ахмате", все было нормально. Но, видимо, он такой человек. Хочется, чтобы он вел более порядочный образ жизни. Он талантливый боец, я смотрел его выступления. Он мог бы быть и чемпионом разных организаций. То тюрьма, то еще что-то", — цитирует Яна ToFightNews.

1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции и спровоцировал ДТП с участием еще двух транспортных средства.

Ранее россиянин Забит Магомедшарипов вошел в десятку лучших бойцов UFC в полулегком весе.