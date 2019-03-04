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Нурмагомедов обратился к Кадырову 

Lenta.ru + ещё 4 19 минут назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за финансовую помощь жителям дагестанского села Тисси-Ахитли, пострадавшим в пожаре.
Нурмагомедов заявил, что это не первый раз, когда Кадыров помогает Дагестану. «Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем», — пожелал он главе Чечни. Боец выразил мнение, что каждый должен сделать что-то, чтобы укрепить братские отношения между народами Чечни и Дагестана.
О пожаре в селе Тисси-Ахитли стало известно вечером, 1 марта. В результате 11 домов сгорели полностью, 6 частично. Там проживали 64 человека, погибших и пострадавших нет.
Кадыров является поклонником Нурмагомедова. Когда боец победил ирландца Конора Макгрегора в октябре прошлого года, он подарил отцу дагестанца автомобиль Mercedes, а наказание за драку с командой ирландца назвал «унижением для всего Кавказа».
Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. После победы над Макгрегором в октябре 2019-го он подрался с секундантами соперника, за что был отстранен от боев на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов.
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Комментарии31
MMA , Видео , Рамзан Кадыров , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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