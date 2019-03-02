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Организатор боя Емельяненко RCC отреагировала на его задержание 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, запланированный на 4 мая, не планируется отменять, заявил организатор.
Организация RCC Boxing Promotions (RCC) в настоящее время не будет отменять поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко после его задержания.
Как сообщил ТАСС исполнительный директор RCC Николай Клименко, с ситуацией будут разбиться завтра, 2 марта.
«Пока рано что-то комментировать. Бой, который запланирован на 4 мая, пока не отменен», — отметил Клименко.
Напомним, российский спортсмен Александр Емельяненко попал в аварию в Кисловодске, однако на требования правоохранителей остановиться боец не реагировал. Полиция применила силу, чтобы задержать его.
По предварительным данным, 37-летний Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.
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