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Александру Емельяненко грозит тюремный срок за оскорбление представителя власти 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В отношении российского бойца ММА Александра Емельяненко составлено три административных протокола, а также собран материал по статье УК об оскорблении представителя власти (ст. 319), сообщает Рен ТВ со ссылкой на управление МВД по Ставропольскому краю.
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37-летний Емельяненко был задержан в Кисловодске в связи с тем, что не остановился по требованию полиции и стал скрываться. Скрываясь от полиции, Емельяненко попал в аварию и разбил две машины. Как выяснилось, спортсмен находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
История началась с того, что Емельяненко припарковал свою машину на пешеходном переходе. Эвакуаторщики попытались забрать «Мерседес», однако боец оттолкнул работника, забрался в машину и скрылся с места происшествия.
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«Передавили руки». Появилось видео задержания скрывавшегося от полиции Александра Емельяненко Пьяный Александр Емельяненко, скрываясь от полиции, попал в аварию и разбил две машины «Лунное сальто» и приемы Джеки Чана. Боец MMA нокаутировал соперника, устроив акробатическое шоу
MMA , Александр Емельяненко , ГИБДД , МВД , РЕН ТВ
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