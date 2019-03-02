Александру Емельяненко грозит тюремный срок за оскорбление представителя власти

В отношении российского бойца ММА Александра Емельяненко составлено три административных протокола, а также собран материал по статье УК об оскорблении представителя власти (ст. 319), сообщает Рен ТВ со ссылкой на управление МВД по Ставропольскому краю.

37-летний Емельяненко был задержан в Кисловодске в связи с тем, что не остановился по требованию полиции и стал скрываться. Скрываясь от полиции, Емельяненко попал в аварию и разбил две машины. Как выяснилось, спортсмен находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

История началась с того, что Емельяненко припарковал свою машину на пешеходном переходе. Эвакуаторщики попытались забрать «Мерседес», однако боец оттолкнул работника, забрался в машину и скрылся с места происшествия.