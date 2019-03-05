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Александр Емельяненко жалуется на слишком жесткое наказание 

Газета.Ru + ещё 59 44 минуты назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко пожаловался на решение суда об аресте на десять суток, сообщает "Интерфакс".
"Жалобу подал сам Емельяненко. Он жалуется на то, что получил слишком суровое наказание. И просит назначить ему штраф", — сообщил представитель суда.
1 марта Емельяненко был задержан в Кисловодске за вождение в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день он был арестован на десять суток по делу о неповиновении сотруднику правопорядка.
Также в отношении спортсмена собран материал по статье 319 Уголовного кодекса России "Оскорбление представителя власти".
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MMA , Александр Емельяненко , Интерфакс
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