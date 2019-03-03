По информации журналистов, сотрудники полиции, задержавшие бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, имел приказ пропустить спортсмена и теперь могут быть уволены из правоохранительных органов.
Как передаёт телеканал 360 со ссылкой на анонимный источник, полиция Кисловодска была уведомлена заранее о разъезжающем в нетрезвом виде бойце ММА Александре Емельяненко. Сотрудников правоохранительных органов попросили пропустить спортсмена, однако в результате он всё же был задержан.
По информации источника полицейским, выполнившим свой долг, пригрозили увольнением.
Ранее сообщалось, что защита Александра Емельяненко обжалует решение о его аресте.