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Боец UFC едва не подрался с менеджером Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон вступил в перепалку с новым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усманом и его менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом сообщает TMZ.
3 марта бойцы встретились в одном из отелей в Лас-Вегасе. К этому моменту Усман уже завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а глава организации Дэйна Уайт заявил, что следующим его соперником станет именно Ковингтон. Между спортсменами возникла перепалка. Один из сопровождающих чемпиона успел коснуться Ковингтона, а Абдель-Азиз попытался его ударить. Охрана отеля сумела предотвратить потасовку.
Усман стал чемпионом UFC в полусреднем весе, одолев американца Тайрона Вудли. Ковингтон стал обладателем временного титула в данной весовой категории летом 2018-го.
Абдель-Азиз также представляет интересы российского бойца и чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
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