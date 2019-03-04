Рой Джонс принял вызов бывшего чемпиона UFC

Бывший американский боксер Рой Джонс ответил на вызов бразильского бойца смешанного стиля (MMA) Витора Белфорта. Об этом боксер сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочешь вернуться в спорт и провести бой? Пожалуйста. Позвони мне и скажи что и как, а я оглашу свои условия. Ты меня знаешь, я никогда не сливаюсь. Просто позвони мне и скажи, когда и где», — заявил 50-летний Джонс.

1 марта Белфорт объявил о подписании контракта с промоушеном One Championship. Тогда же 41-летний бразилец бросил вызов Джонсу. Он захотел провести с американцем боксерский поединок с измененными правилами, позволяющими грязные приемы.

За свою карьеру Джонс успел стать абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории. Он также является первым боксером, завоевавшим титулы в четырех весовых категориях. Американец одержал в ринге 66 побед (47 нокаутом) и уступил девять раз.

Белфорт — победитель 12-го турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 1997-м. После он становился чемпионом организации в полутяжелом весе. На его счету 26 побед, 14 поражений. Один поединок с участием бразильца был признан несостоявшимся.