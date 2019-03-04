В Турции футболист пронес на матч лезвие и напал на соперников

Матч третьего по силе турецкого футбольного дивизиона между «Амедспором» и «Сакарьяспором» обернулся скандалом из-за необъяснимых и шокирующих действий игрока хозяев. Полузащитник «Амедспора» Мансур Чалар пронес на футбольное поле острое лезвие и напал на футболистов команды-соперника.

Интересно, что действия 33-летнего турка поначалу остались незамеченными.

Игроки «Сакарьяспора» не сразу поняли, что делает Чалар, вступив в потасовку с ним.

После игры были опубликованы фотографии резанных ран футболистов, которые подтвердили их недоумение и недовольство по ходу матча.

Кадры с режущим соперников Чалара попали и в обзор телекамер. Видео активно распространяется в сети и уже приобрело вирусный характер.

На замедленной съемке видно, как Чалар во время рукопожатия несколько раз наносит удары ладонью футболистам «Сакарьяспора». После церемонии приветствия между игроками команд возникла потасовка, однако судья не увидел причин для разбирательств и позволил начать игру.

Снимки также подтверждают наличие ран у футболистов гостей именно на тех местах, которых касался Чалар.

Игра между «Амедспором» и «Сакарьяспором» завершилась со счетом 1:1. Виновник произошедшего провел на поле весь матч.

Болельщики возмутились действиями Чалара, оставляя в адрес Мансура массу негативных комментариев. Пользователи в том числе сравнивают футболиста с террористом, а также предлагают депортировать его из страны и пожизненно дисквалифицировать.

«Тот факт, что эти террористы живут в Турции без страха, является нашим бездействием», — написал один из фанатов.

Руководство «Амедспора» встало на защиту Чалара. В твиттере турецкого клуба появилась запись, в которой пресс-служба обвиняет в клевете всех, кто распространяет «грязные слухи» о хавбеке.

«Люди, которые будут распространять грязные слухи о нашем игроке Мансуре Чаларе, заплатят за это»,

«Когда вы не смогли выиграть матч, вы начали клеветать имя нашего игрока Мансура Чалара. Мансур — гордость нашего клуба», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Мансур Чалар действительно довольно важный игрок в системе «Амедспора». В 2010-м он присоединился к клубу на правах свободного агента, хорошо зарекомендовал себя, но спустя два года покинул команду.

Отсутствие длилось недолго, и уже в 2014-м Чалар вновь стал игроком «Амедспора».

В текущем сезоне он не только регулярно появляется в стартовом составе, но и является самым результативным игроком команды: на его счету шесть мячей и две голевые передачи в 22-х сыгранных матчах во всех соревнованиях. И это при том, что Чалар играет на позиции опорного полузащитника.

«Амедспор» в турнирной таблице третьего турецкого дивизиона находится на восьмой строчке, имея в своем активе 36 очков. «Сакарьяспор» занимает четвертое место с 49-ю баллами.

В Турции крупные происшествия с участием профессиональных спортсменов не являются редкостью. Так, например, футболист клуба «Истанбул Башакшехир» и бывший капитан сборной Турции Арда Туран может сесть в тюрьму на 12,5 лет. В отношении Турана, права на которого принадлежат «Барселоне», ведется уголовное дело об избиении и угрозах.

В прошлом году 32-летний Туран в ночном клубе избил известного певца Беркая Сахина после того, как приставал к его жене.

Затем Арда пришел к Сахину в больницу с предложением застрелить себя в знак прощения.

Футболист был арестован, а ему предъявлен ряд обвинений, включая сексуальное домогательство и хранение оружия без лицензии. Турецкий прокурор настаивает на тюремном заключении.

Туран не вернется в «Барселону» уже в любом случае, поскольку после окончания аренды в «Башакшехире» его контракт с каталонцами истекает. В этом сезоне он принял участие лишь в 12-ти встречах, поскольку отбывал 16-матчевую дисквалификацию, полученную в мае прошлого года за толчок рефери.

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