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Федор Емельяненко рассказал о подарке арестованного брата 

Газета.Ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: Газета.ru
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о подарке, который ему сделал брат Александр, передает "Советский спорт".
"Первые часы, к которым я действительно расположился, — это часы, которые подарил мне брат, Александр, и я с ними проходил порядка 15 лет. Потом они перестали ходить — был такой курьезный случай, 12 лет я с ними ходил, села батарейка, и я отдал их в часовую мастерскую.
Батарейку поменяли, но крышку прикрутили не той стороной, а я привык с ними и в баню, и в бассейн, и в речку. Вода попала, и они встали. Отдал их в Японии в ремонт, их почистили, поменяли батарейку, но хватило на три года, и они совсем перестали работать", — сказал Емельяненко в интервью YouTube-каналу Watch_Expert_Moscow.
Александр Емельяненко был задержан 1 марта в Кисловодске за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Суд арестовал бойца на десять суток.
Ранее была объявлена дата рассмотрения второго дела в отношении Александра Емельяненко.
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MMA , Александр Емельяненко , Федор Емельяненко , Советский спорт
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