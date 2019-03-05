Дацик договорился с Емельяненко о бое

Бывший боец смешанных единоборств (MMА) Вячеслав Дацик заявил, что он уже давно договорился о бое с Александром Емельяненко и подписал предварительное соглашение.

«Мы уже договорились о бое с Александром Емельяненко. Еще находясь в тюрьме мы подписали с ним предварительное соглашение. Мы деремся совсем не ради денег», — приводит слова Дацика Tofight.

Он добавил, что бой будет без правил, судей и «до мясо до талого», так как они оба друг другу «лишнего наговорили». Поэтому, добавил, Дацик, им нужно разобраться, кто из них прав.

«Он жаждет моей крови, а я его!», — сказал он.

Ранее Дацик заявил, что поединок будет подготовлен в течение полугода. News.ru размышлял, насколько реально состоятся бою между Емельяненко и Дациком.