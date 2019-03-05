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Дацик договорился с Емельяненко о бое 

News.ru 5 часов назад
Фото: Niyi Fote/Thenews2/Global Look Press
Бывший боец смешанных единоборств (MMА) Вячеслав Дацик заявил, что он уже давно договорился о бое с Александром Емельяненко и подписал предварительное соглашение.
«Мы уже договорились о бое с Александром Емельяненко. Еще находясь в тюрьме мы подписали с ним предварительное соглашение. Мы деремся совсем не ради денег», — приводит слова Дацика Tofight.
Он добавил, что бой будет без правил, судей и «до мясо до талого», так как они оба друг другу «лишнего наговорили». Поэтому, добавил, Дацик, им нужно разобраться, кто из них прав.
«Он жаждет моей крови, а я его!», — сказал он.
Ранее Дацик заявил, что поединок будет подготовлен в течение полугода. News.ru размышлял, насколько реально состоятся бою между Емельяненко и Дациком.
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