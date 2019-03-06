Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х

Сегодня Алексей Олейник конкурирует с лучшими тяжеловесами планеты. Но многие из тех побед, что помогли ему попасть в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), были добыты в подлинных боях без правил. «Лента.ру» попросила бойца вспомнить о том, какими были отечественные смешанные единоборства в 1990-х.

«Это было демоническое время. Бились на голых кулаках, без бандажа. Никаких весовых категорий. Сегодня это может показаться диким. Даже профессиональные ребята удивляются, как мы тогда рубились», — говорит Олейник.

Ему-то есть что рассказать. Алексей застал пионеров отечественных MMA в Харькове, бился и тренировался с теми, кого сейчас можно смело назвать легендами.

В 1990-х турниры проводили все, кому не лень. И понимание у каждого было свое. Многие не слишком заморачивались: считали, что это должен быть мордобой. Выйдут два мужика, пометелят друг друга. Ну и кто кого в итоге порвет.

В основном именно так и получалось… Драка есть драка. Решали сила, характер, ну и техника. Но и официальные, гласные правила были. Нельзя было царапаться, кусаться, хватать за половые органы, засовывать пальцы в глаза, в рот. На этом, думаю, ограничения заканчивались. А дальше запретов не было: можно было работать локтями по позвоночнику, по вискам, лупить головой по голове, бить ногами по голове. По лежачему вообще можно было бить в стойке — как захочешь.

Были при этом негласные правила. К примеру, очень редко кто целенаправленно бил в пах. Хотя официально это не воспрещалось. Многие ребята не носили защитных ракушек. Это был своего рода кодекс. Хотя странно, можно было бить лежачего как угодно, но по яйцам — нет. Кто-то назовет те времена кровавыми, но, как мне кажется, все относительно. Я бы и сегодня вышел на бой без перчаток. Мне без разницы. В какой-то мере перчатки в MMA даже мешают.

Вообще же считаю, что в те времена многое зависело от судей. Бойцы могли получить серьезный урон именно из-за неквалифицированных рефери или врачей, которые не могли вовремя остановить поединок. Иногда разрешали добивать человека без сознания или уже теряющего сознание. Он уже лежит, не шевелится, а ему прилетает по затылку… Судья смотрит, ждет чего-то. Помню бой Михаила Илюхина на Абсолютном бойцовском чемпионате (финал турнира Absolute Fighting Championship, прошедшего в ноябре 1995-го в Москве, — прим. «Ленты.ру»). Против него тогда вышел огромный бразилец Рикардо Мораеш. Он навис над Илюхиным и начал бить локтями, кулаками. Михаил какое-то время сдерживал натиск, уходил от атак, но потом стало ясно, что уже не получается. А рефери позволил нанести еще множество ударов по затылку. Страшных ударов. Насколько я знаю, Михаилу пришлось очень тяжело после боя. Если бы не его богатырское здоровье даже не знаю, выжил ли он бы тогда.

В клане Минамото (Олейник начал осваивать японское джиу-джитсу именно в этой организации в Харькове — прим. «Ленты.ру») занимались те, кого можно назвать пионерами отечественного MMA. Сам сенсей клана Геннадий Станиславович Минка серьезно повлиял на развитие спорта. Многие ребята либо были его учениками, либо тренировались в клане какое-то время. Это, например, Андрей Беседин или Игорь Вовчанчин. Эти бойцы периодически бывали в зале Минки. Да и моя база закладывалась именно в клане Минамото. Большую часть техник, что я применяю до сих пор, — дал мне именно сенсей. Дальше я уже сам развивал эти приемы: шлифовал, немного менял, разбавлял это тем, что почерпнул уже в самбо и боевом самбо.

Клан Минамото организовывал массу турниров по MMA. Самый запоминающийся — «Клан Минамото против сборной мира» 16 марта 1998 года. Тогда удалось собрать действительно крепких бойцов — чемпионов по рукопашному бою, MMA, джиу-джитсу. Звали многих. Приехали, правда, не все. Но те, кто добрались, — были одними из лучших в своем деле.

Сенсей подготовил шестерых и выставил их против зарубежных чемпионов. Получился мощный турнир. Правда, к сожалению, один из боев завершился летальным исходом. Нарушений правил не было. Парень находился сверху, бил лежачего оппонента. Рефери остановил бой, но слишком резко поднял того, кто был на земле. У того лопнул сосуд, произошло кровоизлияние в мозг. Он сам даже постоял немного и упал. Скончался потом — в реанимации. Такое бывает, пускай и очень редко, — если не ошибаюсь, в год куда больше людей погибает в олимпийских дисциплинах. И в боксе таких случаев хватает, и в борьбе.

«Турниры-восьмерки» проводились в один день по олимпийской системе, на выбывание. Типичная схема для раннего MMA. Первые турниры UFC были организованы по такому же принципу.

В то время каждый второй турнир проводился по этой схеме. Это была норма. Приезжали пять, десять, пятнадцать или двадцать человек. Выступали в двух весовых категориях, ну и дрались между собой. Как бывало, смотрят, сколько заявилось. Делят их примерно по весу на две группы, по восемь или по десять человек. Ну и по олимпийской системе. Из пришедших на турнир выявляется чемпион. Строго говоря, в первое время были не обязательно «восьмерки». Уже потом стали подравнивать турниры, чтобы получалось именно три круга. Это оптимально и для зрителя: соревнования в пять кругов тяжело вынести, сложно проследить за всеми бойцами.

Я и сам принимал в таких участие. Где проводили? Да в любом приемлемом помещении. Договорились с цирком? В цирке выступайте. В театре бывало или просто находили какой-нибудь актовый зал. Ночные клубы, рестораны, пляжи у водохранилища или на берегу моря. Обычное дело. А публика была, по сути, та же самая, что и сегодня. Те, кто жаждет зрелищ. Просто тогда мог прийти, например, новый русский. А сейчас на его месте менеджер какой-нибудь.

Тренировались жестко. Кто во что горазд. Одни ребята продолжали готовиться так, как привыкли в своем спорте — бокс это или борьба. Другие находили новые упражнения. Могли чуть ли не в фильмах про Шаолинь что-то подсмотреть. Мешки песком набивали, били по деревяшкам, на шпагат садились, десятки километров бегали с каким-то грузом, мешками и прочее. Спарринги без защиты проводили. В общем, у кого на что хватало фантазии. Так и занимались. Это сейчас легко ввести в поисковике, например, «кроссфит» — и тебе вываливается миллион ссылок на программы подготовки. Можно и для бойца MMA найти, и для боксера такие курсы. В зависимости даже от весовой категории. Раньше такой возможности не было. Надо было самим придумывать. Есть такое ощущение, что сейчас, когда все визуализировано, можно по кадрам рассмотреть каждое движение, людям это все стало менее интересно. А когда надо было самим находить, как-то больше старались.

Кем были бойцы старой школы? Да обычными людьми. А сейчас кто выступает? Ничего не поменялось. Мог парень работать охранником в одном клубе, потом идти в другой, и там уже драться. Мог человек днем в фирме работать, вечером идти в клетку. Все так же, как и сейчас. Как и 300 лет назад.

За сами поединки получали по-разному. Бывало 200 долларов за бой — без разницы — выиграл или проиграл. Были варианты с призовым фондом. Тысяча, пять или даже десять тысяч долларов. Но получает их только победитель. А так все основывалось на уровне самого турнира. От 200-300 долларов до нескольких тысяч.

С травмами все примерно так же. Единственное, тогда больше было сечек (рассечений — прим. «Ленты.ру») — от ударов локтями, головами. Но на это внимания не обращали, бились. Судьи из-за таких вещей не останавливали поединки, только если там уже куски мяса не начнут свисать.

Есть такая вещь, как течение времени. Все меняется, прошлое затирается, замыливается этим течением. Тех, кто когда-то считался безоговорочным лидером, сейчас могут и не вспомнить. Есть молодые парни, которым имя Брюса Ли ничего не говорит! А для нас в детстве, в юности это было что-то на грани фантастики.

Единственное, считаю неправильным сравнивать современных бойцов с теми, кто бился тогда, в 1990-х. Мол, топового спортсмена той эпохи якобы побил бы какой-нибудь обычный MMAшник. Но нельзя так говорить про того же Тэнка Эббота, Олега Тактарова или Вовчанчина. Если взять Вовчанчина в его лучшие годы, дать ему современные условия, позаниматься месяцев шесть… Это легендарный человек. У него удивительная способность к обучению, невероятная голова. Он умел адаптироваться к любому стилю боя, менять подготовку. Уникум, самородок. У него тьма поединков по боям без правил, на голых кулаках. Выступал в тяжелом весе, хотя сам зачастую был гораздо легче соперников. В общем, я к тому, что все относительно.

Свежайший пример — это ситуация вокруг Федора Емельяненко . Еще лет десять назад он был безоговорочным авторитетом. Не только в MMA, а вообще — во всем. А сейчас уже наросли слои молодятины — ребята вроде как суперэксперты в написании текстов. Решают, что и как кому делать, не делать. Назначают: кто мешок, кто не мешок.

Для нас было нормальным — драться без перчаток, без бандажа, без кап. Не важен был твой вес. Просто выходишь на арену и понимаешь — это будет реальный бой. Страшный, бескомпромиссный поединок. Ты не можешь никого обхитрить, баллов набрать, где-то выждать, чтобы потом судейским решением выиграть. Трех— или пятиминутных раундов не было. Гонг не спасет, и рассчитывать можно было только на себя. По десять минут, по пятнадцать или все тридцать бились. Никаких тебе пауз, никуда ты не денешься. Приходилось выживать. Использовать весь арсенал приемов, включать резервы организма.

Иногда этой бескомпромиссности не хватает. Но я понимаю, что время идет. Что было — прошло. Никто не будет возвращать бои без правил. Спорт развивается, движется вперед. Я ни о чем не жалею. Да, что-то было круто тогда. Но надо смотреть вперед. Жить сегодняшним днем и мечтать о будущем.