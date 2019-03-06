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Боец UFC поведал о смертельных угрозах со стороны менеджера Нурмагомедова 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Suhaimi Abdullah / Getty Images for UFC
Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон прокомментировал конфликт с бойцом Камару Усманом и его менеджером Али Абдель-Азизом. Его слова передает MMA Junkie.
31-летний спортсмен заявил, что после стычки с Уманом и Абдель-Азизом ему запретили посещать отель Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. По словам Ковингтона, решение администрации отеля является несправедливым.
«Меня выгнали оттуда безо всяких оснований. Я просто сообщил этому парню, что надеру его зад в клетке», — заявил Ковингтон.
Он также отметил, что менеджер Усмана угрожал ему.
«Чувак пытается ударить профессионального бойца… Знаете, что он мне еще тогда сказал? Что выследит и пристрелит меня. Прямо так и сказал, клянусь вам. У меня даже свидетели есть», — заявил Ковингтон.
Стычка между ним и Усманом в сопровождении Абдель-Азиза произошла после турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), прошедшего в Лас-Вегасе в ночь со 2 по 3 марта. Усман завоевал титул чемпиона в полусреднем весе, одолев американца Тайрона Вудли. Ковингтон станет следующим соперником нигерийца.
Абдель-Азиз также представляет интересы российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Он неоднократно резко высказывался в адрес соперников россиянина. В частности, Абдель-Азиз упрекнул ирландца Конора Макгрегора в страхе перед россиянином.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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