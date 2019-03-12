Макгрегор арестован в Майами-Бич

По информации издания Miami Herald, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего фаната. Как сообщили в полиции, это произошло после того, как поклонник сфотографировал бойца около отеля. Спортсмен разбил телефон и унес с собой, поэтому ему предъявлено обвинение в грабеже и хулиганстве.

Мmafighting.com сообщает, что пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии.

Во Флориде боец готовился к тому, чтобы вернуться в UFC. Стоит отметить, что последний бой он провел против россиянина Хабиба Нурмагомедова , которому проиграл.

Ранее боец Серроне нашел замену Макгрегору.